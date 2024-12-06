الرئيس يون يرفض استقالة رئيس أركان الجيش بعد إلغاء الأحكام العرفية

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رفض الرئيس "يون صوك يول" استقالة رئيس أركان الجيش "بارك آن سو"، والتي قدمها "بارك" بعد أن كان قائدا للأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس ثم رفعها في وقت سابق من هذا الأسبوع.ووفقا لمسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي أمس الخميس، حثّ "يون" "بارك" على التركيز على أداء مهامه كقائد للجيش، مشددا على أهمية الإدارة المستقرة للجيش في ظل خطورة الوضع الأمني الحالي.وفي جلسة للجنة الدفاع البرلمانية في وقت سابق من اليوم، قال "بارك" إنه قدم استقالته يوم الأربعاء لوزير الدفاع آنذاك "كيم يونغ هيون".وقد عرض الوزير "كيم"، الذي يُقال إنه أشار على الرئيس بشأن إعلان الأحكام العرفية، التنحي عن منصبه، وقبل الرئيس استقالته في وقت سابق من يوم أمس الخميس.