إلغاء زيارة وزير الدفاع الأمريكي لكوريا الجنوبية بعد أزمة الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

ألغى وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" زيارته المقررة إلى كوريا الجنوبية، بعد محاولة الرئيس "يون صوك يول" الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.وقال "باتريك رايدر" المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن "أوستن" سيسافر إلى اليابان بعد إلقاء كلمة رئيسية في منتدى "ريغان" للدفاع الوطني، بالقرب من "لوس أنجلوس"، غدا السبت.وفي وقت سابق، قال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن" أوستن" يخطط لزيارة كوريا الجنوبية بعد اليابان خلال الأسبوع القادم، حيث يجتمع مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني.ومع ذلك، لم يرد ذكر كوريا الجنوبية في جدول رحلته الذي أعلنت عنه البنتاغون أمس الخميس.وقال مسؤول في البنتاغون أمس إنه "لا توجد خطط" لزيارة "أوستن" لكوريا الجنوبية في الوقت الراهن.ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مسؤول أمريكي إن التخطيط كان جاريا للقيام برحلة في المدى القريب، لكن تقرر أن الوقت غير مناسب الآن.