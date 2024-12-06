النيابة العامة تشكل فريقا خاصا لإجراء تحقيقات في أزمة الأحكام العرفية

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شكّلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية فريقا خاصا لإجراء تحقيقات في اتهامات الخيانة والتمرد وإساءة استخدام السلطة الموجهة إلى الرئيس "يون صوك يول"، بسبب إصداره أمرا بفرض الأحكام العرفية.وتم تعيين رئيس مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية "بارك سيه هيون"، رئيسا لهذا الفريق الخاص.وأمر النائب العام "شيم أو جونغ" أمس الخميس النيابة العامة بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للرئيس "يون" بالتمرد.جاء ذلك بعد أن قدمت أحزاب المعارضة الصغيرة الثلاثة، وهي: حزب العمل، والحزب الأخضر، وحزب العدالة، بلاغا إلى النيابة العامة بهذه الاتهامات يوم الأربعاء الماضي نحو كل من الرئيس "يون"، ووزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، وقائد قوات الأحكام العرفية الجنرال "بارك آن سو".