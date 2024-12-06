الرئيس يون يبحث مع رئيس الحزب الحاكم سبل حل الأزمة السياسية الراهنة

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سيجري الرئيس الكوري "يون صوك يول" لقاء مع رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" اليوم الجمعة، لمناقشة سبل حل الأزمة السياسية الراهنة، الناجمة عن إصدار الرئيس قرارا بفرض الأحكام العرفية مساء الثلاثاء الماضي، وتراجعه عن القرار بعد ذلك ببضع ساعات.وقال مسؤول رفيع المستوى في الحزب الحاكم في تصريحات هاتفية لهيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" إن الرئيس "يون" ورئيس الحزب الحاكم "هان" سيناقشان سبل الأزمة السياسية الناجمة عن إصدار الأحكام العرفية، كما سيناقشان إجراء البرلمان تصويتا على مقترح عزل الرئيس.وكان رئيس الحزب الحاكم "هان" قد دعا صباح اليوم الجمعة إلى سرعة تعليق صلاحيات الرئيس "يون" من أجل حماية البلاد والشعب من الخطر.