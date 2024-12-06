الولايات المتحدة تعرب عن ثقتها في ديموقراطية كوريا الجنوبية

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي "انتوني بلينكن" عن ترحيب الولايات المتحدة بقرار الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلغاء الأحكام العرفية، كما أعرب عن أمله في أن تحقق الإجراءات الديموقراطية في كوريا الجنوبية انتصارا.جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها "بلينكن" مع نظيره الكوري "تشو تيه يول"، حيث أعرب "بلينكن" عن ثقته في المرونة الديموقراطية لكوريا الجنوبية.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في موجز صحفي إن الإجراءات المتعلقة بمقترح عزل الرئيس الكوري "يون" سيتم اتخاذها بناء على الدستور الوطني لكوريا الجنوبية، وأن الولايات المتحدة ستستمر في دعم سيادة القانون والديمقراطية في كوريا الجنوبية.ومن جانبه، أكد "فيدانت باتيل" نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن سيادة القانون والديموقراطية تعدان ركيزتين للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مشددا على أن الحكومة الأمريكية لا تريد أن يتم تقويض الديموقراطية في كوريا الجنوبية.