الرئيس يون يعتذر للشعب الكوري عن إعلان الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

اعتذر الرئيس الكوري "يون صوك يول" للشعب الكوري الجنوبي عن التسبب في القلق والإزعاج من خلال إعلان قانون الأحكام العرفية.وفي خطاب موجه للشعب في المكتب الرئاسي اليوم السبت، أي قبل تصويت الجمعية الوطنية على مذكرة العزل المقرر إجراؤه في الساعة الخامسة بعد الظهر اليوم ، قال الرئيس "يون" إنه يشعر بالأسف الشديد من أعماق قلبه للشعب الذي أصابه الذعر، مضيفا أنه تسبب في قلق وإزعاج للشعب، حيث أكد أنه يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ العسكرية.وقال "يون" إن إعلان حالة الطوارئ هذا كان ناتجًا عن الإحساس بالمسؤولية القصوى كرئيس للبلاد. لكن شدد "يون" قائلا: "هناك من يتحدث عن إمكانية إعلان حالة طوارئ ثانية، لكنني أؤكد لكم، لن يحدث شيء من هذا القبيل في المستقبل".وقال الرئيس إنه سيترك للحزب الحاكم أن يقرر بشأن فترة ولايته المتبقية في منصبه، بالإضافة إلى طرق استقرار شؤون الدولة بعد إعلانه لقانون الأحكام العرفية مساء يوم 3 ديسمبر الماضي.