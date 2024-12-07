البرلمان الكوري يستعد للتصويت على اقتراح عزل الرئيس يون

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يصوت البرلمان الكوري الجنوبي اليوم السبت على اقتراح عزل الرئيس "يون صوك يول" بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية.وأعلن رئيس البرلمان "او وان شيك" صباح اليوم أن الجلسة العامة مقررة في الساعة الـ5 مساء بتوقيت سيول.وقد قدم الحزب الديمقراطي وخمسة أحزاب معارضة صغيرة اقتراحا يسعى إلى عزل يون، متهمين الرئيس بانتهاك الدستور والقوانين الأخرى.ويتطلب الاقتراح أغلبية الثلثين لتمريره ومن ثم يحتاج إلى دعم من ثمانية نواب على الأقل من حزب قوة الشعب الحاكم.وإذا نجح الاقتراح، ستحدد المحكمة الدستورية ما إذا كان يون سيبقى في منصبه أم لا. وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، فسوف يصبح يون ثاني رئيس لكوريا الجنوبية يُعزل من منصبه، بعد "باك كون هيه" في عام 2017.وقبل التصويت على العزل، سيعيد البرلمان النظر في مشروع قانون لإطلاق تحقيق خاص يستهدف السيدة الأولى "كيم كون هي" التي تواجه مزاعم تتعلق بالتلاعب بالأسهم والتدخل في ترشيحات مرشحي الحزب. وسوف يتطلب مشروع القانون، الذي نقضه يون للمرة الثالثة، أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض.