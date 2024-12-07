رئيس البرلمان الكوري يؤجل انتهاء التصويت على اقتراح عزل الرئيس يون

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قرر رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "او وان شيك" تأجيل إغلاق التصويت على عزل الرئيس "يون صوك يول"، وحثّ النوابَ البرلمانيين التابعين لحزب قوة الشعب الحاكم على الإدلاء بأصواتهم.وقدم "او" هذا النداء مساء اليوم السبت بعد انسحاب 107 من أصل 108 نواب من حزب قوة الشعب الحاكم، بعد التصويت على اقتراح منفصل يسعى إلى إجراء تحقيقات خاصة في الادعاءات المحيطة بالسيدة الأولى "كيم كون هي".وكان النائب عن حزب قوة الشعب الحاكم "آن تشول سو"، الذي تعهد بدعم عزل الرئيس "يون" ما لم يوافق الرئيس على الاستقالة من الرئاسة، هو النائب الوحيد من الحزب الحاكم الذي بقي في الجلسة البرلمانية.وقد أدلى 195 من أصل 300 نائب بأصواتهم على اقتراح العزل حتى الساعة 7 من مساء السبت بتوقيت سيول، بمن في ذلك نائبا حزب قوة الشعب "كيم ييه جي" و"كيم سانغ اوك"، اللذان عادا لاحقا للتصويت.ودعا رئيس البرلمان بقية نواب حزب قوة الشعب إلى التصويت، قائلا إنه من واجبهم كوطنيين وكبرلمانيين، وأضاف أن الأمر يتجاوز السياسة ويتعلق بتاريخ جمهورية كوريا وديمقراطيتها.وإذا لم يعد أي نواب إضافيين من حزب قوة الشعب للتصويت، فسوف يتم إلغاء الاقتراح تلقائيا لفشله في تلبية النصاب القانوني المتمثل في ثلثي عدد نواب البرلمان البالغ 300. ويمكن التصويت على اقتراح عزل الرئيس، الذي تم رفعه إلى الجلسة العامة في الساعة 12:48 من صباح أول من أمس الخميس، حتى الساعة 12:48 من صباح الغد الأحد.