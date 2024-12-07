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تم إلغاء التصويت على مقترح عزل الرئيس "يون صوك يول" خلال الجلسة البرلمانية العامة في الجمعية الوطنية لعدم اكتمال النصاب القانوني.وفي التصويت الذي جرى بعد ظهر اليوم السبت، شارك فقط 195 عضوًا من أصل 300 في التصويت على مقترح العزل. ولعدم اكتمال النصاب المطلوب (200 صوت)، لم يتم إجراء الفرز، وبالتالي تم إلغاء المقترح تلقائيا.ويتطلب تمرير مقترح العزل موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أي 200 صوت. وشارك في التصويت 195 عضوًا، حيث شارك 192 عضوا من أحزاب المعارضة و3 أعضاء من حزب قوة الشعب الحاكم، وهم "آن تشول سو" و"كيم سانغ ووك" و"كيم يي جي".وقبل التصويت، قرر الحزب الحاكم اتخاذ موقف "رافض" لمقترح العزل وكذلك مشروع قانون لإجراء تحقيقات خاصة في الاتهامات الموجهة إلى السيدة الأولى "كيم كون هي . وبعد تصويتهم ضد مشروع القانون، غادر أعضاء حزب قوة الشعب الحاكم قاعة الجلسات قبل التصويت على مقترح العزل.ويعد هذا التصويت الثالث في تاريخ الجمعية الوطنية ضد عزل رئيس الدولة، بعد أن تم التصويت على مذكرة العزل ضد الرئيسين السابقين "نو مو هيون" في 2004، و"بارك كون هيه" في 2016. وفي حالة الرئيس الراحل "نو"، تم رفض دعوى العزل من قبل المحكمة الدستورية، مما سمح له بالعودة إلى منصبه؛ في حين تم الإطاحة بالرئيسة السابقة بارك نتيجة قرار المحكمة الدستورية.وقد تم تقديم مذكرة العزل هذه من قبل 6 أحزاب معارضة مشتركة، بعد قرار الرئيس "يون" في 3 ديسمبر بإعلان حالة الطوارئ العسكرية. وقد أشاروا إلى انتهاكات للدستور والقانون عندما أُعلن عن حالة الطوارئ رغم عدم استيفاء المتطلبات اللازمة، بالإضافة إلى انتهاك مبادئ سيادة الشعب والفصل بين السلطات وحريات الأحزاب السياسية وحرية التعبير.