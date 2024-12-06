النيابة تعتقل وزير الدفاع السابق بتهمة الخيانة العظمى

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ألقت النيابة العامة القبض على وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، في إطار التحقيق في إعلان الرئيس "يون صوك يول" للأحكام العرفية ومزاعم خيانته.وقال مقر التحقيق الخاص التابع للنيابة العامة اليوم الأحد إنهم ألقوا القبض على "كيم" دون أمر من المحكمة في حوالي الساعة 7:50 صباحا، ونقلوه إلى مركز احتجاز "دونغبو" في جنوب سيول.وقالت النيابة العامة إنها صادرت أيضا هاتف "كيم" المحمول.وجاء الاعتقال الطارئ بعد حوالي 6 ساعات من مثول "كيم" طواعية أمام مكتب النيابة العامة في منطقة سيول المركزية لاستجوابه في الساعة 1:30 صباحا.ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية، يمكن للنيابة العامة اعتقال مشتبه به دون أمر قضائي إذا قررت أن المشتبه به قد يتلف الأدلة أو يهرب.ويواجه "كيم"، الذي يُعتقد بأنه نصح "يون" بإعلان الأحكام العرفية الطارئة ليلة الثلاثاء، اتهامات بالخيانة وإساءة استخدام السلطة.وكان الرئيس "يون" قد رفع الأحكام العرفية بعد 6 ساعات من تصويت البرلمان على إنهائها، وقدم "كيم" استقالته يوم الأربعاء، وقبلها "يون" يوم الخميس.