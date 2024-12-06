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قال رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" اليوم الأحد إن حزبه سيسعى إلى "انسحاب منظم" للرئيس "يون صوك يول"، لتقليل الارتباك للأمة والشعب واستعادة الديمقراطية الليبرالية في البلاد.وتعهد "هان" في خطاب متلفز للأمة بأن الحزب سيعلن بسرعة عن إجراءات ملموسة للانسحاب المنظم للرئيس من الحياة السياسية من خلال المناقشات.وجاء هذا التصريح بعد يوم واحد من عرقلة الحزب الحاكم مقترحا برلمانيا لعزل الرئيس "يون" من منصبه بسبب إعلانه الفاشل للأحكام العرفية في جلسة عامة للجمعية الوطنية.ووعد رئيس حزب قوة الشعب بالتأكد من أن الرئيس لن يتدخل في شؤون الدولة، بما في ذلك الشؤون الدبلوماسية، حتى قبل رحيله.كما تعهد "هان" بضمان أن يتم التحقيق الجاري في إعلان "يون" للأحكام العرفية بطريقة شفافة، مؤكدا أن الحكومة أو الحزب لن يحاولا أبدا حماية أي شخص في القضية، بما في ذلك الرئيس.وقال "هان" إنه سيجتمع بانتظام مع رئيس الوزراء "هان داك سو" للتأكد من عدم تعطيل إدارة شؤون الدولة.