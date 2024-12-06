رئيس الوزراء يتعهد بضمان عدم حدوث اضطرابات في إدارة شؤون الدولة

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تعهد رئيس الوزراء "هان داك سو" بضمان عدم حدوث أي اضطرابات في إدارة شؤون الدولة، بعد إعلان الرئيس "يون صوك يول" الفاشل للأحكام العرفية.وقال رئيس الوزراء في بيان متلفز اليوم الأحد إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للتعامل بسرعة مع تداعيات فوضى الأحكام العرفية بما يتوافق مع إرادة الشعب.وأكد رئيس الوزراء في البيان الذي جاء في أعقاب فشل البرلمان في تمرير اقتراح عزل "يون" يوم السبت، أن الحفاظ على تحالف البلاد مع الولايات المتحدة والتعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان هو أمر مهم و مهمة كبيرة للغاية.وأضاف رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء بأكمله سيبذل قصارى جهده للحفاظ على الثقة مع الولايات المتحدة واليابان والحلفاء الآخرين.ودعا "هان" إلى تمرير سريع في البرلمان لخطة ميزانية الحكومة للعام المقبل، قائلا إن تمريرها ضروري لكي تستمر الحكومة في العمل الطبيعي حتى أثناء حالة الطوارئ.وقال رئيس الوزراء إن الحكومة سوف تتواضع أولا وتسعى للحصول على التعاون من الجمعية الوطنية، معربا عن أمله في أن تقوم الأحزاب السياسية بتشغيل الجمعية من خلال التعاون تحت قيادة رئيس الجمعية "وو وون شيك".