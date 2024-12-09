الحزب الديمقراطي يخطط لإجراء محاولة ثانية لعزل الرئيس يون

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يخطط الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لإعادة تقديم اقتراح جديد لعزل الرئيس "يون صوك يول" من منصبه، وطرح الاقتراح للتصويت في جلسة برلمانية خلال هذا الأسبوع.وأعلنت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي "كانغ يو جونغ" عن هذه الخطة أمس الأحد بعد اجتماع لنواب الحزب في البرلمان، حيث قالت إنه سيتم تقديم الاقتراح الجديد إلى جلسة عامة للبرلمان يوم الخميس، ثم طرحه للتصويت يوم السبت.وأضافت "كانغ" أنه إذا فشل البرلمان في تمرير الاقتراح مرة أخرى، فإن الحزب سيواصل هذه المحاولات كل أسبوع بنفس النمط.وقد تم إلغاء اقتراح عزل الرئيس "يون" لإعلانه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي يوم السبت، بعد أن دافع الحزب الحاكم عنه من خلال رفض التصويت.وفي الوقت نفسه، يخطط الحزب الديمقراطي لتقديم اقتراحات لعزل وزير العدل "باك سونغ جيه" والمفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية "تشو جي هو" إلى جلسة برلمانية عامة غدا الثلاثاء، وطرحها للتصويت يوم الخميس. كما قرر الحزب المعارض أيضا اقتراح مشروعات قوانين تقضي بإجراء تحقيقات خاصة في اتهامات الخيانة الموجهة إلى الرئيس "يون" والادعاءات المحيطة بالسيدة الأولى "كيم كون هي"، اليوم الاثنين.