الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

استقالة وزير الداخلية بسبب الفوضى الناجمة عن أزمة الأحكام العرفية

Write: 2024-12-09 10:09:53

استقالة وزير الداخلية بسبب الفوضى الناجمة عن أزمة الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

عرض وزير الداخلية الكوري "لي سانغ مين"، الذي يُعتقد أنه لعب دورا في إعلان الرئيس "يون صوك يول" للأحكام العرفية الأسبوع الماضي، أن يقدم استقالته.
وفي بيان رسمي أصدره أمس الأحد، أعرب "لي" عن نيته التنحي عن منصبه، وقدم اعتذارا للشعب قائلا إنه يعترف بعمق بمسؤوليته عن الفشل في مساعدة الرئيس بشكل كافٍ.
وأضاف أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي فجوات أو ارتباكات أخرى في شؤون الدولة، وأنه سيعود إلى الحياة كمواطن عادي ويكرّس نفسه لدعم قفزة جديدة لكوريا نحو الأمام.
وجاءت استقالة وزير الداخلية بعد يوم من تقديم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي اقتراحا بعزله، متهما إياه بالتخطيط لفرض الأحكام العرفية.
وقالت الوزارة إن "يون" قبل استقالة "لي سانغ مين" بعد وقت قصير من عرضه الاستقالة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;