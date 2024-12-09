انقلاب قارب صيد والعثور على 6 من أفراد الطاقم موتى

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انقلب قارب صيد بعد اصطدامه بناقلة رمال قبالة ساحل مدينة "جونغ جو" الجنوبية الشرقية، اليوم الاثنين، وتم العثور على ستة أشخاص على متن القارب لاحقا وهم موتى بدون أي علامات حيوية.ووفقا لقوات حرس السواحل الكورية في "بوهانغ"، اصطدم قارب صيد يبلغ وزنه 29 طنا بناقلة رمال تزن 456 طنا في المياه على بعد ستة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من "جونغ جو" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، في الساعة 5:43 من صباح اليوم الاثنين، وانقلب قارب الصيد فورا بعد الاصطدام.وقالت قوات حرس السواحل إنها عثرت على ستة من أفراد الطاقم الثمانية داخل القارب بدون أي علامات حيوية، بينما يجري البحث عن الاثنين المتبقيين.وأضافت قوات حرس السواحل أن عشرة أشخاص كانوا على متن ناقلة الرمال، ولم يُصَب أحدٌ منهم بأذى.