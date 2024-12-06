قائد وحدة القوات الخاصة يقول إن الجنود كانوا ضحايا لوزير الدفاع السابق

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قال قائد وحدة القوات الخاصة التي تم نشرها في البرلمان بعد أن أعلن الرئيس "يون صوك يول" الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي، إن أفراد القوات الخاصة كانوا "ضحايا" لوزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون".وأدلى "كيم هيون تيه" قائد مجموعة المهام الخاصة 707 التابعة لقيادة الحرب الخاصة في الجيش الكوري الجنوبي بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين امام النصب التذكاري للحرب الكورية، بالقرب من المكتب الرئاسي ومقر وزارة الدفاع في سيول.وقال "كيم" إن أفراد الوحدة كانوا "ضحايا استخدمهم وزير الدفاع السابق"، ووصف نفسه بأنه قائد غير كفء وغير مسؤول، وأن أفراد الوحدة لم يرتكبوا أي خطأ سوى أنهم اتبعوا الأوامر.وأضاف أنه سيتحمل المسؤولية القانونية عن الموقف ويترك الجيش جنديا في دولة ديمقراطية يسودها القانون.