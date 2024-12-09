زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم يؤكد نيته الاستقالة

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أكد زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم "تشو كيونغ هو" نيته الاستقالة، حتى بعد أن قرر الحزب دعمه كرئيس للحزب في تصويت أجري اليوم الاثنين.وفي بيان أرسله إلى نواب الحزب اليوم، قال "تشو" إن نيته في الاستقالة حازمة، وحث الحزب على إطلاق عملية انتخاب رئيس جديد للحزب بسرعة، كما دعا نواب الحزب الحاكم إلى جمع كل قوتهم وحكمتهم حول رئاسة الحزب، وأكد أنه سوف ينضم إلى هذه العملية.وكان "تشو" قد أعلن في البداية عن خطط الاستقالة خلال اجتماع عام لنواب الحزب يوم السبت، بعد أن ألغى البرلمان اقتراحا بعزل الرئيس "يون صوك يول".وفي وقت لاحق، قدم الحزب اقتراحا لاتخاذ قرار بشأن دعم "تشو" كرئيس للحزب.