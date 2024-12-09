الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

معدلات تأييد يون تنخفض إلى 17.3% بعد أزمة الأحكام العرفية

Write: 2024-12-09 11:41:13

معدلات تأييد يون تنخفض إلى 17.3% بعد أزمة الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع جديد للرأي أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد انخفضت إلى أقل من 20% لأول مرة، وذلك بعد محاولته القصيرة لفرض الأحكام العرفية.
ووفقا لاستطلاع أجرته شركة "ريال ميتر" على ألف و12من المواطنين الكوريين البالغين على مستوى البلاد، خلال يوميْ الخميس إلى الجمعة، قال 17.3% من المشاركين إنهم يؤيدون الطريقة التي يتعامل بها الرئيس "يون" مع شؤون الدولة، بانخفاض 7.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
وارتفعت نسبة عدم الرضا عن أدائه إلى 79.2%، بزيادة 8.2% عن الأسبوع الأسبق.
وقالت "ريال ميتر" إن معدلات تأييد الرئيس "يون" انخفضت من 19.1% يوم الخميس إلى 15.5% يوم الجمعة.
ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع، الذي كلّفت بإجرائه صحيفة "إيكونومي بيزنس"، 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.1%.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;