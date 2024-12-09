معدلات تأييد يون تنخفض إلى 17.3% بعد أزمة الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع جديد للرأي أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد انخفضت إلى أقل من 20% لأول مرة، وذلك بعد محاولته القصيرة لفرض الأحكام العرفية.ووفقا لاستطلاع أجرته شركة "ريال ميتر" على ألف و12من المواطنين الكوريين البالغين على مستوى البلاد، خلال يوميْ الخميس إلى الجمعة، قال 17.3% من المشاركين إنهم يؤيدون الطريقة التي يتعامل بها الرئيس "يون" مع شؤون الدولة، بانخفاض 7.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وارتفعت نسبة عدم الرضا عن أدائه إلى 79.2%، بزيادة 8.2% عن الأسبوع الأسبق.وقالت "ريال ميتر" إن معدلات تأييد الرئيس "يون" انخفضت من 19.1% يوم الخميس إلى 15.5% يوم الجمعة.ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع، الذي كلّفت بإجرائه صحيفة "إيكونومي بيزنس"، 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.1%.