معدلات تأييد يون تنخفض إلى 17.3% بعد أزمة الأحكام العرفية

أظهر استطلاع جديد للرأي أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد انخفضت إلى أقل من 20% لأول مرة، وذلك بعد محاولته القصيرة لفرض الأحكام العرفية.
ووفقا لاستطلاع أجرته شركة "ريال ميتر" على ألف و12من المواطنين الكوريين البالغين على مستوى البلاد، خلال يوميْ الخميس إلى الجمعة، قال 17.3% من المشاركين إنهم يؤيدون الطريقة التي يتعامل بها الرئيس "يون" مع شؤون الدولة، بانخفاض 7.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
وارتفعت نسبة عدم الرضا عن أدائه إلى 79.2%، بزيادة 8.2% عن الأسبوع الأسبق.
وقالت "ريال ميتر" إن معدلات تأييد الرئيس "يون" انخفضت من 19.1% يوم الخميس إلى 15.5% يوم الجمعة.
ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع، الذي كلّفت بإجرائه صحيفة "إيكونومي بيزنس"، 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.1%.