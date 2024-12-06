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السياسية

وزير الخارجية الكوري يلتقى بالسفير الأمريكي لدى سيول

Write: 2024-12-09 15:39:28Update: 2024-12-09 15:58:27

وزير الخارجية الكوري يلتقى بالسفير الأمريكي لدى سيول

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزير "تشو تيه يول" التقى بالسفير الأمريكي لدى سيول "فيليب غولدبرغ" مساء أمس الأحد.
وخلال اللقاء، أكد الوزير "تشو" عزم الحكومة الكورية القوي التغلب على العوائق الحالية اعتمادا على مرونة الديمقراطية الليبرالية الكورية وسيادة القانون.
واتفق الجانبان على العمل معا للحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتعزيزه دون أي نوع من التردد.
ومن جانبه، قال السفير الأمريكي "غولدبرغ" في منشور كتبه في مواقع التواصل الاجتماعي إنه ناقش مع الوزير الكوري "تشو" الوضع الراهن في كوريا الجنوبية، واتفقا في الرأي على أن التحالف بين البلدين لا يزال قويا.
وكان الوزير "تشو" قد التقى بالسفير الأمريكي "غولدبرغ" يوم الخميس الماضي، حيث قدم له شرحا عن الأوضاع في كوريا بعد أن فرض الرئيس "يون صوك يول" الأحكام العرفية.
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