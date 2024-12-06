النيابة العامة تستدعي وزير الدفاع السابق مرة أخرى للتحقيق في اتهامه بالخيانة

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واصلت النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة مع وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون" في اتهاماته بالخيانة بسبب قرار الرئيس "يون صوك يول" فرض الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي، حيث أجرت جولة ثالثة من التحقيقات مع الوزير السابق "كيم"، اليوم الاثنين.وقد قررت النيابة العامة احتجازه بشكل طارئ أمس الأحد، وبالتالي سيتوجب عليها تقديم طلب لإصدار مذكرة لاعتقاله في غضون 48 ساعة.وكان وزير الدفاع السابق "كيم" قد اعترف بالاتهامات التي توجهها النيابة العامة إليه، بما في ذلك عرضه اقتراحا على الرئيس "يون" لفرض الأحكام العرفية، لكنه يزعم أنه لم يخالف القوانين والدستور.ومن المتوقع أن تطلب النيابة من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال للوزير "كيم" في وقت متأخر من اليوم.وعلى صعيد آخر، قررت وزارة العدل فرض حظر سفر للخارج على وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" الذي يشتبه بأنه ناقش مع الرئيس "يون" فرض الأحكام العرفية، وذلك بناء على طلبات من الشرطة والنيابة العامة.