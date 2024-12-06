تقلبات في السوق المالية الكورية بسبب عدم اليقين في الوضع السياسي

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شهدت السوق المالية في كوريا الجنوبية تقلبات بسبب زيادة حالة عدم اليقين في الوضع السياسي مؤخرا بشأن عزل الرئيس "يون صوك يول".وفي هذا السياق، انخفضت قيمة مؤشر سوق الأسهم الكورية، "كوسبي"، إلى 2,370.17 نقطة على أساس الساعة الواحدة و7 دقائق من بعد ظهر اليوم الاثنين، بانخفاض يبلغ 2.45% مقارنة بيوم الجمعة الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ يوم الثالث من شهر نوفمبر من العام الماضي.كما انخفضت قيمة مؤشر كوسداك التكنولوجي بنسبة 4.46%، ليصل إلى 631.83 نقطة، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ بداية هذا العام.ويرجع السبب في هذه الانخفاضات إلى المخاوف من احتمال أن يطول أمد الاضطراب في الأوضاع السياسية الكورية، خاصة ما يتعلق بمحاولات المعارضة عزل الرئيس "يون".ومن ناحية أخرى، انخفضت قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي إلى 1434 وون للدولار الواحد، بمقدار 15 وون مقارنة بيوم الجمعة الماضي.