سفينة الحفر ويست كابيلا تصل إلى كوريا للتنقيب عن النفط

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وصلت سفينة الحفر العملاقة "ويست كابيلا" إلى ميناء بوسان الكوري صباح اليوم الاثنين، لتعمل على التحقق من كميات النفط والغاز المخزونة في هيكل حقل غاز واعد في عمق البحر الشرقي.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة ومؤسسة البترول الكورية إن السفينة "ويست كابيلا" التي رست في ميناء بوسان الخارجي ستقوم بشحن المواد والمعدات اللازمة للتنقيب لمدة أسبوع تقريبا، قبل أن تغادر إلى موقع التنقيب يوم السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري.وتتوقع الحكومة الكورية أن تستغرق عملية الحفر حوالي شهرين للحصول على عينات من طبقات الصخور الموجودة على عمق يزيد عن ألف متر تحت سطح البحر.وسوف تقوم شركة "شلمبرغر" بتسجيل وتحليل العينات الصخرية التي ستجمعها السفينة "ويست كابيلا".وكان وزير الصناعة الكوري "آن دوك غون" قد أوضح في تصريحات أدلى بها يوم الأول من ديسمبر الجاري أن عملية تحليل مكونات العينات ستحتاج إلى وقت طويل، وأنه من المتوقع الحصول على دليل على وجود كميات من النفط في الموقع، في غضون النصف الأول من العام القادم.ويذكر أن شركة "سام سونغ" للهندسة والصناعات الثقيلة هي التي كانت قد بنت سفينة الحفر العملاقة "ويست كابيلا"، وسلمتها لشركة "سي دريل" في شهر ديسمبر من عام 2008.