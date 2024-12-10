أزمة الأحكام العرفية تؤثر سلبا على إمكانية إتمام عقد تصدير دبابات كورية

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في أعقاب إعلان الرئيس "يون صوك يول" قرار فرض الأحكام العرفية الطارئة، والذي لم يستمر طويلا في الأسبوع الماضي، تلوح في الأفق حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان عقد التصدير الإضافي لدبابات "كي 2 بلاك بانتر" إلى بولندا، والذي من المتوقع أن تبلغ قيمته حوالي تسعة تريليون وون، أي أكثر من 6.2 مليار دولار أمريكي، يمكن أن يكتمل خلال هذا العام.ووفقا لمصادر في صناعة الدفاع الكورية أمس الاثنين، أعربت بولندا، التي تدرك موقف كوريا الجنوبية، عن عدم ضرورة التسرع في إبرام العقد بحلول نهاية هذا العام.وكجزء من الصفقة اللاحقة، كانت بولندا في المراحل النهائية من التفاوض على شراء 820 دبابة "كي 2" إضافية من شركة "هيون ديه روتيم"، أي أكثر من أربعة أضعاف حجم الصفقة الأولى، والتي تضمنت 180 دبابة “كي 2".ومع تعطيل قدرة الرئيس على أداء واجباته الحالية، من المتوقع أن تكون هناك فجوة طويلة الأمد في وظائف الحكومة، بما في ذلك الشؤون الدبلوماسية والتجارية.ومن المتوقع أن تؤثر مثل هذه التطورات سلبا على صادرات صناعة الدفاع الكورية، التي تعتمد بشكل كبير على الاتفاقيات الحكومية، مما يؤدي إلى مخاوف من أن النمو المرتبط بها قد يتعطل.