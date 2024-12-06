افتتاح قسم بيونغ تيك بُويو من الطريق السريع الداخلي الغربي اليوم الثلاثاء

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سيُفتتح قسم "بيونغ تيك - بويو" من الطريق السريع الداخلي الغربي في كوريا الجنوبية، والذي من المقرر أن يمتد من مدينة "بيونغ تيك" في مقاطعة كيونغ كي، إلى مدينة "إيك سان" في مقاطعة شمال جولا، اليوم الثلاثاء.وأعلنت وزارة النقل أنها ستقيم حفلا بمناسبة الافتتاح الجزئي للطريق السريع ظهر يوم الثلاثاء.ومن المتوقع أن يكون الطريق السريع الذي يبلغ طوله 137.4 كيلومترا، عند اكتماله، أطول طريق يتم تمويله من قبل القطاع الخاص، حيث تم إنفاق حوالي ثلاثة تريليونات وون، أي حوالي مليارين وثلاثة مليارات دولار أمريكي، في بناء قسم "بيونغ تيك - بويو"، الذي يمتد لمسافة 94 كيلومترا.وسوف يتم إنفاق 1.15 تريليون وون إضافية لاستكمال الجزء المتبقي من "بويو" إلى "إيك سان"، والذي سيمتد لمسافة 43.4 كيلومتر.ومن المتوقع أن يؤدي افتتاح جزء "بيونغ تيك - بويو" إلى تقصير وقت السفر من الجزء الجنوبي الغربي من منطقة العاصمة إلى منطقة "تشونغ تشُنغ" المركزية إلى حوالي 60 دقيقة، وإلى منطقة "سيه مان غُم" الجنوبية الغربية إلى حوالي 90 دقيقة.