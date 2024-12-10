مجموعات تقدمية تنظم مسيرات لدعم عزل الرئيس يون

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نظمت مجموعات تقدمية بقيادة واحدة من أكبر النقابات العمالية في كوريا، وهي الاتحاد الكوري لنقابات العمال، مسيرة بالشموع أمام البرلمان، مطالبة بعزل الرئيس "يون صوك يول" بسبب إعلانه الأحكام العرفية. ويعتزم الاتحاد الكوري للنقابات العمالية عقد مسيرة في نفس المكان كل يوم من الآن فصاعدا.كما نظمت مجموعة مدنية، اسمها "حركة الشموع"، فعالية بالشموع بالقرب من مقر البرلمان في الساعة الـ7 من مساء أمس الاثنين.وفي المقابل، نظمت مجموعات محافظة، بما في ذلك حزب التوحيد الحر، مسيرة في منطقة "كوانغ هوا مون" في سيول بعد ظهر أمس الاثنين، داعية إلى القضاء على القوى "المؤيدة لكوريا الشمالية" وحماية جمهورية كوريا الحرة.وتخطط هذه المجموعات أيضا لعقد مسيرة بشكل يومي للاحتجاج على مساعي المعارضة لعزل الرئيس يون، حتى يوم السبت القادم.