النيابة تطلب إصدار مذكرة اعتقال قبل المحاكمة لوزير الدفاع السابق

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طلبت النيابة العامة مذكرة اعتقال قبل المحاكمة لوزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، الذي يعتبر شخصية رئيسية في إعلان الرئيس "يون صوك يول" المفاجئ للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.وطلب فريق التحقيقات الخاصة التابع للنيابة العامة، والذي يحقق في إعلان يون للأحكام العرفية، إصدار مذكرة اعتقال لكيم أمس الاثنين، بتهمة المشاركة في الخيانة وإساءة استخدام السلطة.وكتبت النيابة العامة في مذكرة الاعتقال أن كيم مشتبه به في التآمر مع الرئيس يون وشخصيات أخرى للتحريض على التمرد بقصد تقويض الدستور.وسوف تعقد محكمة منطقة سيول المركزية جلسة استماع في الساعة 3 من مساء اليوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال قبل المحاكمة لكيم.وكان قد تم القبض على كيم، المعروف بأنه نصح يون بإعلان الأحكام العرفية، دون مذكرة من المحكمة، وتم وضعه في مركز احتجاز صباح يوم الأحد بعد ست ساعات من ظهوره طواعية أمام النيابة العامة للاستجواب.