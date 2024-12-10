فرض حظر السفر على كبار المسؤولين في الشرطة والجيش

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قرر فريق التحقيقات الخاص، الذي يحقق في تحرك الرئيس "يون صوك يول" الأخير بشأن الأحكام العرفية، فرض حظر السفر على خمسة مسؤولين كبار في الجيش والشرطة.وقال الفريق اليوم الثلاثاء إن المسؤولين الممنوعين من مغادرة البلاد هم: "تشو جي هو" رئيس وكالة الشرطة الوطنية الكورية، و"كيم بونغ شيك" مفوض وكالة شرطة العاصمة سيول، و"موك هيون تيه" رئيس حرس شرطة البرلمان، و"لي جين او" رئيس قيادة دفاع العاصمة، و"كواك جونغ غُن" قائد الحرب الخاصة السابق في الجيش.ووفقا للفريق، تم تنفيذ هذه الخطوة من خلال وزارة العدل في الساعة 8 من مساء أمس الاثنين.وقال الفريق إنه طلب أيضا من وزارة الدفاع وقيادات المخابرات العسكرية تقديم مواد سريعة عن أي عمليات نشر لأعضائها عندما كانت البلاد تحت الأحكام العرفية.وتشمل القيادات المتضررة كلا من: قيادة مكافحة التجسس الدفاعية، وقيادة قوات دفاع العاصمة، وقيادة الحرب الخاصة في الجيش، وقيادة العمليات السيبرانية، وقيادة مخابرات الدفاع الكورية.