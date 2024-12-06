الأديبة الكورية هان كانغ تتسلم جائزة نوبل للأدب

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ستتسلم اليوم الروائية الكورية "هان كانغ" جائزة نوبل في الأدب لعام 2024، لتكون أول أديبة آسيوية وأول أدباء كوريا في هذا المجال.وسوف تحضر هان كانغ حفل توزيع جوائز نوبل لعام 2024 td مدينة ستوكهولم عاصمة السويد في الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، بحضور ملك السويد "كارل غوستاف" السادس عشر"، حيث يلقي رئيس مؤسسة نوبل "أستريد بيدينغ" كلمة، ثم يتم تسليم الجوائز بالترتيب التالي: جائزة الفيزياء، وجائزة الكيمياء، وجائزة علم وظائف الأعضاء والطب، وجائزة الأدب، وجائزة الاقتصاد.وسوف يتم تقديم الجوائز لكل فئة بخطاب قصير لممثل المنظمة التي اختارت الفائز، واسم الفائز، ثم تقديم ميدالية وشهادة جائزة نوبل من قبل الملك. وبعد حفل توزيع الجوائز، ستقام مأدبة عشاء في القاعة الزرقاء في بلدية ستوكهولم، بحضور حوالي 1300 شخص، من بينهم الملك والفائزون بالجوائز وبعض الشخصياتالبارزة من مؤسسة نوبل والصحفيون، حيث يلقي الفائزون، ومن بينهم هان كانغ، كلمات رسمية.وكانت الروائية هان كانغ قد تبرعت ببعض المواد ذات الصلة بأعمالها إلى متحف جوائز نوبل، وأقامت مؤتمرا صحفيا يوم6 من هذا الشهر، ثم شاركت في محاضرة "جائزة نوبل في الأدب لعام 2024" بعنوان "الضوء والخيط". ومن المقرر أن تعود هان كانغ إلى كوريا بعد حضورها حدثا لقراءة أعمالها بعد غد الخميس.