نائب وزير الدفاع يؤكد على عدم اتباع أي أوامر ضد الشعب

Photo : YONHAP News

قال "كيم صون هو" نائب وزير الدفاع الكوري والقائم بأعمال الوزير، إن الرئيس "يون صوك يول" مازال يتمتع بسلطة قيادة الجيش، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لن يقبل بتنفيذ أي أوامر غير مناسبة من قبل الرئيس، مثل فرض الأحكام العرفية مجددا.جاء ذلك في اجتماع للجنة البرلمانية للتشريع والقضاء اليوم، حيث أوضح أن الرئيس مازال هو القائد الأعلى للجيش، وأنه إذا حدث تهديد أمني خطير من قبل الأعداء، فسوف يتوجب على الجيش اتباع أوامر الرئيس، حسب الإجراءات العسكرية التي ظل يستعد لها.وأكد "كيم" مجددا على أنه لن ينفذ أبدا أي أوامر باستخدام القوة ضد الشعب، بما في ذلك فرض الأحكام العرفية مرة ثانية، وقال إنه لن يقبل بالأوامر التي تتطلب استخدام القوة أمام الناس حتى لو أصدرها القائد الأعلى، كما لن يتبع مثل تلك الأوامر حتى في حالة وجود تهديد عسكري.