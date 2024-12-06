رئيس الوزراء الكوري يدعو الشعب لدعم الاستقرار والوحدة الوطنية

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دعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" الشعب إلى العمل من أجل التغلب على الصعوبات الحالية، وحث البرلمان والأوساط السياسية والدينية على الوقوف معا لاستعادة الاستقرار والوحدة الوطنية بسرعة.جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء، حيث أشار إلى أن كوريا نجحت في التغلب على الكثير من الأزمات بحكمة، اعتمادا على قوة الشعب ووحدته.يذكر أن اجتماع اليوم هوة أول اجتماع عادي لمجلس الوزراء منذ إعلان الأحكام العرفية ثم رفعها، وقد افتتحه رئيس الوزراء بكلمة قال فيها إنه يشعر بمسؤولية كبيرة عن الوضع الحالي، ويعبر مرة أخرى عن الأسف الشديد على قلق الشعب بسبب هذه الأوقات الصعبة.ودعا مجلس الوزراء إلى بذل قصارى الجهود للحفاظ على الثقة مع الولايات المتحدة واليابان وغيرهما من حلفاء كوريا، معربا عن أمله أيضا في أن يحافظ الجيش على وضعية قوية لضمان عدم وجود ثغرات أمنية، وحالة الاستعداد الكامل حتى يتمكن من الرد الفوري في أي وقت إذا ارتكبت كوريا الشمالية استفزازات.كما دعا رئيس الوزراء المسؤولين إلى العمل لتهدئة القلق الاقتصادي والاضطرابات في الأسواق المالية، وضمان عدم تأثر المصداقية الخارجية لكوريا.