الحكومة الكورية تستثمر 113 مليار وون في البحث والتطوير للتقنيات الصناعية

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قررت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية استثمار مبلغ 113 مليارا و100 مليون وون على مدار6 أعوام، بدءا من العام القادم، لتطوير 15 تقنية أساسية مع متابعة البحث والتطوير في التقنيات الرئيسية.وعقدت الوزارة جلسة شرح اليوم حول "البحث والتطوير للجيل القادم من التقنيات الأساسية المشتركة استجابة لمشروع الصناعات الجديدة"، حيث أوضحت أن الصناعات الأساسية تستخدم تقنيات تشمل الصب ومعالجة البلاستيك واللحام ومعالجة الأسطح والمعالجة الحرارية، وبالتالي فهي تقوم بدور مهم في تحسين جودة المنتجات والقدرات التنافسية في مختلف الصناعات، مثل أشباه الموصلات وشاشات العرض والسيارات والآلات وغيرها.وتخطط الوزارة لضخ تلك الاستثمارات حتى عام 2030 بهدف تطوير 15 تقنية أساسية،والتطبيقات ذات الصلة في مختلف المجالات الصناعية، مثل أشباه الموصلات وشاشات العرض والسيارات والآلات.وتخطط الوزارة لإقامة مسابقة في العام القادم للمشروعات الجديدة لتطوير 8 تقنيات أساسية.