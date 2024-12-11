البرلمان الكوري يصدّق على مشروع قانون ميزانية العام القادم

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أقر البرلمان الكوري مشروع قانون ميزانية العام القادم، مع تخفيض قررته المعارضة بمقدار أربعة تريليونات وون، أي حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي.وتمت الموافقة على مشروع القانون المنقح، الذي يخصص ميزانية قدرها 673 تريليون وون، خلال الجلسة البرلمانية العامة أمس الثلاثاء بموافقة 183 نائبا من أصل 278 نائبا حضروا الجلسة ومعارضة 94، وامتناع واحد عن التصويت.وكانت الحكومة قد قدمت سابقا مشروع ميزانية بقيمة 677 تريليون وون.وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الحديث التي يتم فيها التصديق على مشروع قانون الميزانية بعد تعديلات أحادية الجانب من قبل المعارضة.وتضمنت التخفيضات 2.4 تريليون وون لصناديق الاحتياطي الحكومية، و58.6 مليار وون لنفقات العمليات والأنشطة الخاصة للنيابة العامة، و8.25 مليار وون للأنشطة الخاصة للمكتب الرئاسي ووكالة المخابرات.وقد قررت كتلة المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، تمرير مشروع القانون دون موافقة الحكومة أو حزب قوة الشعب الحاكم، حيث فشلت المفاوضات الأخيرة بين الأحزاب السياسية قبل التصويت أمس الثلاثاء.