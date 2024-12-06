المحكمة تصدر مذكرة اعتقال قبل المحاكمة لوزير الدفاع السابق

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أصدرت محكمة محلية مذكرة اعتقال قبل المحاكمة لوزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، الذي يعتبر شخصية رئيسية في القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس "يون صوك يول" الأسبوع الماضي بفرض الأحكام العرفية.وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية مذكرة اعتقال لكيم ليلة أمس الثلاثاء، حيث يواجه اتهامات بإساءة استخدام السلطة والخيانة.وقالت المحكمة، في معرض منحها مذكرة الاعتقال، إنها أخذت في الاعتبار مدى دعم التهم، وخطورة الجريمة وخطر إتلاف المشتبه به للأدلة.ويعد كيم أول شخص يتم اعتقاله رسميا في أزمة الأحكام العرفية.وكانت النيابة العامة قد طلبت إصدار مذكرة الاعتقال أول من أمس الاثنين، قائلة إن كيم مشتبه به في التآمر مع الرئيس يون وشخصيات أخرى للتحريض على التمرد بقصد تقويض الدستور.