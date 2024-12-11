اعتقال مفوض الشرطة الوطنية ورئيس شرطة سيول

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اعتقلت الشرطة مفوض الشرطة الوطنية ورئيس شرطة سيول لتورطهما المزعوم في عملية فرض الأحكام العرفية الفاشلة التي قررها الرئيس "يون صوك يول" الأسبوع الماضي.وقال فريق العمل الخاص التابع للشرطة والذي يحقق في إعلان يون الأحكام العرفية، اليوم الأربعاء، إنه تم اعتقال كل من "تشو جي هو" مفوض وكالة الشرطة الوطنية الكورية، و"كيم بونغ شيك" رئيس وكالة شرطة العاصمة سيول، دون إصدار أمر قضائي، في حوالي الساعة 3:50 صباحا بتهمة التمرد.وجاءت هذه الاعتقالات الطارئة بعد حوالي عشر ساعات من استجواب "تشو" و"كيم" أمس الثلاثاء.ويمكن للنيابة العامة اعتقال مشتبه به دون أمر قضائي إذا رأت أن المشتبه به من المرجح أن يدمر الأدلة أو يفر.ويُتهم "تشو" و"كيم" بإصدار تعليمات لضباط الشرطة بتطويق مجمع البرلمان لمنع النواب من دخول البرلمان، بعد أن أعلن الرئيس "يون" الأحكام العرفية.كما فرض فريق التحقيقات الخاص بالشرطة حظر سفر على كبار مسؤولي الشرطة، ويقوم بتحليل هواتفهم المحمولة.