هان كانغ تتسلم جائزة نوبل للأدب في حفل توزيع الجوائز في السويد

Photo : YONHAP News

تسلمت الكاتبة الكورية الجنوبية "هان كانغ" جائزة نوبل للأدب في حفل توزيع الجوائز في السويد، لتصبح أول أدباء كوريا الجنوبية وأول امرأة آسيوية تفوز بهذا الشرف.وتلقت "هان" شهادة وميدالية نوبل من ملك السويد "كارل غوستاف" السادس عشر خلال حفل أقيم بعد ظهر أمس الثلاثاء في قاعة الحفلات الموسيقية في ستوكهولم.وفي كلمة مدتها خمس دقائق قبل منح الجائزة، قالت الروائية السويدية "إلين ماتسون" عضو الأكاديمية السويدية، إن الأبيض والأحمر يلتقيان في كتابات "هان"، وأن اللونين يرمزان إلى تجربة تاريخية تعود إليها "هان" في رواياتها. وأضافت أن "هان" تتحدث عن "قسوة لا توصف، وخسارة لا يمكن تعويضها" وهي تسعى في النهاية إلى الحقيقة.وتعد "هان" الفائزة رقم 121 بجائزة نوبل في الأدب والمرأة الثامنة عشرة التي تحصل على هذا الشرف منذ إنشاء الجائزة في عام 1901، كما تعد ثاني فائزة بالجائزة من كوريا الجنوبية، بعد جائزة نوبل للسلام التي مُنحت للرئيس الراحل "كيم ديه جونغ" في عام 2000.