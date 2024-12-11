12.4 % ارتفاعا في الصادرات الكورية خلال أول 10 أيام من ديسمبر

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ارتفعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 10% على أساس سنوي في أول عشرة أيام من شهر ديسمبر الجاري، على خلفية زيادة صادرات أشباه الموصلات.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الشحنات الصادرة خلال الفترة المذكورة 17.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 12.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وارتفع المتوسط اليومي للصادرات بمقدار 2.34 مليار دولار، أي بنسبة 5%.وارتفعت قيمة الصادرات من أشباه الموصلات بنسبة 43%، في حين انخفضت شحنات السيارات بنسبة 8.6%، والمنتجات البترولية بنسبة 9.4%.وارتفعت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين والولايات المتحدة بحوالي 19%، لكن الشحنات إلى ماليزيا انخفضت بنسبة 26.2%.وارتفعت أيضا قيمة الواردات الكورية بنسبة 11.6% على أساس سنوي لتصل إلى 19.1 مليار دولار خلال فترة العشرة أيام الأولى من ديسمبر، مما أدى إلى عجز تجاري يبلغ 1.55 مليار دولار.