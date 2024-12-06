كوريا تضيف 123 ألف وظيفة في نوفمبر

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أضافت كوريا الجنوبية 123 ألف وظيفة في نوفمبر بعد شهر من انخفاض نمو الوظائف إلى ما دون 100 ألف في أكتوبر.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد العاملين 28 مليونا و821 ألف شخص في نوفمبر الماضي، بزيادة مقدارها 123 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وكان نمو الوظائف قد انخفض في أكتوبر الماضي إلى ما دون 100 ألف للمرة الأولى منذ يونيو.وأشار التقرير إلى أن عدد الوظائف شهد زيادة في الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والخدمات التعليمية، فيما انخفض في قطاعات الإنشاءات والجملة والتجزئة والصناعات التحويلية.وبلع معدل التوظيف لمن تتجاوز أعمارهم 15 عاما 63.2% في نوفمبر، بزيادة قدرها 0.1% عن نفس الشهر من العام الماضي.وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليصل إلى 2.2%.