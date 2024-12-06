الحكومة الكورية تتوقع تأثيرات محدودة على الصادرات بسبب الفوضى السياسية

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توقعت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في كوريا الجنوبية محدودية تأثيرات الفوضى السياسيةعلى الصادرات.جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقده وزير التجارة "تشونغ إين كيو" اليوم الأربعاء مع المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مؤسسة تنمية التجارة والاستثمار، ومؤسسة التأمين التجاري، ورابطة التجارة الدولية، من أجل مناقشة تأثيرات الأوضاع السياسية المحلية الراهنة على صادرات البلاد، وسبل مواجهتها.وأوضحت الوزارة أنه لم يحدث حتى الآن إلغاء أي عقود تصديرية أو عدم الوفاء بأجور الصادرات، كما أن عمليات شحن وتسليم المنتجات التصديرية تتم دون أي عوائق.وأكدت الوزارة على ضرورة أن تكون الحكومة والمنظمات والمؤسسات والشركات ذات الصلة بالتصدير على استعداد تام للاستجابة للعوامل التي قد تؤثر سلبا على الصادرات، بما في ذلك إلغاء زيارات المشترين الأجانب لكوريا وتعليق المشاورات التصديرية.وقالت الوزارة إنها سوف تتواصل مع الشركات التصديرية ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة العوامل السلبية المحتملة، كما ستجري مباحثات مع حكومات الدول الأخرى من خلال قنوات الاتصال المختلفة لتحقيق ذلك الغرض.