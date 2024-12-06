رئيس البرلمان يقرر إجراء تحقيقات في أزمة الأحكام العرفية

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قرر رئيس البرلمان الكوري "او وان شيك" إجراء تحقيقات برلمانية في أزمة الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس الكوري "يون صوك يول" الأسبوع الماضي.وأعلن"او" هذا القرار في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، حيث قال إن إجراء تحقيقات برلمانية في قضية الأحكام العرفية يعد واجبا على عاتق البرلمان، نظرا للحكم الشعبي الساحق في هذه القضية.وأضاف أنه من الطبيعي أن يجري البرلمان تحقيقات، مشيرا إلى أنه قد تم خلال فترة فرض الأحكام العرفية إصدار أوامر باعتقال نواب البرلمان واحتجازهم والدخول بالقوة إلى مبنى البرلمان.وأوضح أن البرلمان سيشكل لجنة خاصة لتولي مسؤولية التحقيقات، ودعا المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية إلى الرد على هذا القرار في أسرع وقت.