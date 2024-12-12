واشنطن لا تريد أن تستغل أي جهة فوضى الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، إن الولايات المتحدة لا تريد أن تستغل "أي جهة" الاضطرابات السياسية الناجمة عن محاولة الرئيس "يون صوك يول" الفاشلة لفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.وأدلت المتحدثة باسم البنتاغون "سابرينا سينغ" بهذه التصريحات أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي، عندما سُئلت عن إمكانية استغلال كوريا الشمالية لهذا الوضع الفوضوي للقيام بأعمال استفزازية.وقالت "سينغ" إن هناك عملية سياسية ديمقراطية جارية في كوريا الجنوبية، ويجب على الولايات المتحدة أن تدع هذه العملية تأخذ مجراها.وردا على سؤال عما إذا كانت سيول وواشنطن تعملان معا وسط الفوضى، قالت المتحدثة إن "التعاون والمحادثات" مستمرة.وحول الأنباء الأخيرة عن إلغاء وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" رحلة إلى كوريا الجنوبية، قالت المتحدثة إن "أوستن" أرجأ الرحلة بسبب الأحداث الأخيرة في كوريا الجنوبية، مؤكدة أن واشنطن لديها "علاقات رائعة" مع سيول.