وزير خارجية كوريا الجنوبية يناقش مع نظيره الياباني العلاقات الثنائية

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تبادل وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان الآراء حول الوضع في كوريا وناقشا العلاقات الثنائية.ووفقا لما ذكرته وزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء، شرح وزير الخارجية "جو تيه يول" الوضع الحالي في كوريا الجنوبية وجهود الحكومة لضمان استقرار إدارة شؤون الدولة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الياباني "تاكيشي إيوايا".وخلال المكالمة الهاتفية التي استمرت 20 دقيقة مساء أمس الأربعاء، أكد "جو" أن كوريا الجنوبية ستواصل دبلوماسيتها الخارجية بطريقة متسقة، مع الحفاظ على الإطار الحالي لعلاقاتها مع اليابان.وشدد الوزير على أن التعاون الثنائي بين البلدين والتعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة مهم للغاية في التعامل مع كوريا الشمالية والقضايا العالمية الأخرى. واتفق الجانبان على العمل معا لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.كما اتفق الوزيران على مواصلة الاستعدادات للفعاليات التي ستقام بمناسبة الذكرى الستين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بن البلدين في العام القادم، والحفاظ على التواصل الوثيق على مختلف المستويات.