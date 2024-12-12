إنهاء إضراب عمال السكك الحديدية بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الشركة

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توصلت شركة السكك الحديدية الكورية، "كوريل"، ونقابة عمالها إلى اتفاق، لينتهي بذلك الإضراب العام المستمر منذ أسبوع كامل.ووفقا لما أعلنه الجانبان أمس الأربعاء، تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بعد اختتام المفاوضات في حوالي الساعة 3:35 مساء.ومن المتوقع أن يعود إلى العمل ابتداء من الساعة السابعة مساء، العمال النقابيون الذين كانوا قد بدؤوا الإضراب يوم الخميس الماضي.وأفادت التقارير بأن الجانبين اتفقا على تجميد أجور المديرين التنفيذيين لمدة عامين، على أن يقوم المديرون التنفيذيون بإعادة الزيادة التي حصلوا عليها هذا العام لتمويل زيادة أجور عمال النقابة.وقال ممثل النقابة إن الجانبين قاما أيضا بتسوية خلافاتهما بشأن الأجور.وكان العمال قد طالبوا بزيادة بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى دفع الأجور المتأخرة وزيادة عدد الموظفين، لمعالجة النقص في العمالة.ومن المقرر أن يتم التصديق على الاتفاق المؤقت بعد تصويت أعضاء النقابة.