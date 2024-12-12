رئيس الوزراء الكوري يعتذر عن فشله في منع إعلان الأحكام العرفية

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أصدر رئيس الوزراء "هان دوك سو" اعتذارا أمام البرلمان بشأن إعلان الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.وفي جلسة استجواب برلمانية طارئة أمس الأربعاء، قال "هان" إنه علم بخطط الرئيس "يون صوك يول" لإعلان الأحكام العرفية بعد وصوله إلى المكتب الرئاسي مساء يوم 3 ديسمبر، حيث أعرب عن معارضته الصريحة وحاول إقناع الرئيس بعدم المضي قدما في ذلك. واعتذر "هان" عن فشله في نهاية المطاف في منع فرض الأحكام العرفية، معربا عن شعوره بالذنب الشديد.وعندما سُئل عما إذا كان أي من أعضاء مجلس الوزراء قد أيدوا قرار الرئيس خلال الاجتماع الذي سبق الإعلان، قال رئيس الوزراء إن الجميع أعربوا عن معارضتهم ومخاوفهم من تأثيره على الاقتصاد، فضلا عن رد الفعل الشعبي.