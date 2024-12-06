الرئيس يون يتهم المعارضة بشل شؤون الدولة

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اتهم الرئيس "يون صوك يول" أحزاب المعارضة بشل شؤون الدولة.جاء ذلك في خطاب عام بثه التلفزيون اليوم الخميس، حيث ندد "يون" بأحزاب المعارضة، وقال إنها تصور إعلانه للأحكام العرفية على أنه خيانة.وأوضح الرئيس "يون" أنه أعلن الأحكام العرفية من أجل تحذير الشعب الكوري الجنوبي من حالة الطوارئ السياسية الحالية، والتي قال إن أحزاب المعارضة خلقتها من خلال عزل العديد من كبار المسؤولين الحكوميين وتخفيض ميزانية إدارته.وقال إن مرسوم الأحكام العرفية كان مجرد رسالة تحذيرية، وزعم أنه كان يعتزم رفعها فور صدور قرار البرلمان.وشدد الرئيس على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة لسلطته كرئيس للبلاد، وتعهد بالنضال حتى النهاية ضد مساعي المعارضة للإطاحة به.