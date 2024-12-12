النيابة العامة تستجوب وزير الصحة بشأن الأحكام العرفية

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استدعت النيابة العامة وزير الصحة "جو كيو هونغ" صباح اليوم الخميس لاستجوابه في إطار التحقيقات في إعلان الرئيس "يون صوك يول" للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.ويقوم فريق التحقيقات الخاص التابع للنيابة العامة باستجواب "جو" في مكتب النيابة العامة بمنطقة سيول المركزية.وكان "جو" هو أول عضو في مجلس الوزراء يتم استدعاؤه للاستجواب فيما يتعلق بأزمة الأحكام العرفية، وهو من بين أحد عشر مسؤولا حضروا اجتماعا لمجلس الوزراء استمر لمدة 5 دقائق فقط، قبل إعلان "يون" الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.وكان من بين المشاركين في الاجتماع الرئيس "يون" ورئيس الوزراء "هان دوك سو" ووزراء الخارجية والمالية والتوحيد والعدل والدفاع والداخلية والزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.ولم يحضر وزير الصحة اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في وقت مبكر من يوم الأربعاء لرفع الأحكام العرفية.