سفنتين تشارك في برنامج خاص في قناة ايه بي سي الأمريكية بمناسبة الكريسماس

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قالت شركة "بليديس" الراعية لفرقة "سفنتين" الغنائية الكورية اليوم إن الفرقة ستشارك في برنامج بعنوان "عرض موكب الكريسماس السحري في منتزهات ديزني"،في قناة "ايه بي سي" الأمريكية، يوم 25 من الشهر الجاري، والذي يعتبر أحد أشهر برامج موسم العطلات في الولايات المتحدة، حيث يتم بثه سنويا في نفس الموعد الذي يعد من أوقات ذروة المشاهدة.وسوف يظهر في برنامج هذا العام العديد من نجوم البوب ​​الكبار، مثل "إلتون جون" و"جون ليجند"، إلى جانب فرقة "سفنتين".وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت"سفنتين" أول فنان كيبوب يظهر في برنامج "عالم ديزني الرائع: عطلة مذهلة" في قناة "ايه بي سي".ومن ناحية أخرى، ستقدم فرقة "سفنتين" عرضا في حفل توزيع جوائز "بلبورد" الموسيقية لعام 2024 الذي سيقام اليوم.