المحكمة العليا تصدق على الحكم على رئيس حزب جو كوك بالسجن لمدة عامين

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صدقت المحكمة العليا على الحكم الصادر بحق "جو كوك"، رئيس حزب "جو كوك للابتكار" المعارض الصغير، الذي يُشتبه في تورطه في الفساد في امتحانات القبول لابنيْه، والتلاعب بنتائج تفتيش المكتب الرئاسي السابق، بالسجن لمدة عامين.ونتيجة لذلك، سيفقد النائب "جو كوك" مقعده البرلماني، كما سيتم تقييد حقه في الترشح للمناصب العامة على مدى السنوات السبع القادمة، مما سيجعل من المستحيل عليه عمليا الترشح في الانتخابات الرئاسية أو العامة القادمة.وصدقت المحكمة العليا اليوم على الحكم الأصلي الذي يقضي بالسجن لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها 6 ملايين وون، في طلب الاستئناف الذي قدمه "جو كوك" ضد الاتهامات الموجهة إليه وتشمل الرشوة.وكان "جو كوك" قد خضع للمحاكمة في شهر ديسمبر من عام 2019 بتهمة الفساد في امتحانات قبول أبنائه في المدارس والحصول بشكل غير قانوني على منح دراسية لابنته. وفي عام 2020، تم اتهامه أيضا بالتلاعب بنتائج التفتيشعلى عمدة بوسان السابق للشؤون الاقتصادية "يو جيه سو".ووجدت المحاكمتان الأولى والثانية أن النائب "جو" مذنب في معظم الاتهامات وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين.