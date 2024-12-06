الحكومة الكورية تعاني من عجز في الميزانية يبلغ 76 تريليون وون

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بلغ حجم العجز في الميزانية الوطنية الكورية 75 تريليونا و700 مليار وون خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، ليسجل ثالث أكبر عجز تشهده كوريا الجنوبية على الإطلاق.وأوضح تقرير بعنوان "الاتجاهات المالية الشهرية لشهر ديسمبر" أصدرته وزارة المالية اليوم، بلغ حجم عائدات الضرائب الوطنية حتى شهر أكتوبر الماضي 293 تريليونا و600 مليار وون، بانخفاض 11 تريليونا و700 مليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إنضرائب الشركات انخفضت في العام الماضي بمقدار 17 تريليونا و900 مليون وون بسبب ضعف أداء الشركات.ومن ناحية أخرى، ارتفع حجم ضرائب القيمة المضافة بمقدار 6 تريليونات و100 مليار وون، وضرائب الدخل بمقدار 200 مليار وون مقارنة بالعام الماضي.وبلغ حجم الإيرادات غير الضريبية حتى شهر أكتوبر الماضي 24 تريليونا و100 مليار وون، بزيادة قدرها تريليون و500 مليار وون مقارنة بالعام الماضي.ورغم انخفاض الإيرادات الضريبية، زادت الإيرادات غير الضريبية حيث سجل إجمالي الإيرادات حتى أكتوبر 498 تريليونا و700 مليار وون، بزيادة 6 تريليونات و200 مليار وون عن العام الماضي.وأضاف التقرير أن إجمالي النفقات بلغ 529 تريليونا و100 مليار وون، بزيادة قدرها 26 تريليونا و300 مليار وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما الميزان المالي الموحد، الذي يطرح إجمالي النفقات من إجمالي الإيرادات، فقد سجل عجزا قدره 30 تريليونا و500 مليار وون.