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السياسية

الحزب الديمقراطي المعارض يوجه انتقادات لاذعة لكلمة الرئيس

Write: 2024-12-12 16:11:23Update: 2024-12-12 16:24:43

الحزب الديمقراطي المعارض يوجه انتقادات لاذعة لكلمة الرئيس

Photo : YONHAP News

وجّه الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي انتقادات لاذعة لما جاء في كلمة الرئيس "يون صوك يول" التي وجهها إلى الشعب اليوم، ووصفها بأنها "تعبّر عن الوهم الشديد وإعلان الحرب ضد الشعب".
وقال عضو المجلس الأعلى للحزب المعارض "كيم مين صوك" في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن ما جاء في كلمة الرئيس يون "يعيد التأكيد على الهوية العقلية للرئيس"، وزعم أن الرئيس يون حاول تحريض المتطرفين اليمينيين على الشغب، وقال إن حالة الرئيس يون خطيرة للغاية.
وأعاد "كيم" التأكيد على قرارالحزب الديمقراطي وتصميمه على مساءلة الرئيس وعزله، وادعى أن الرئيس يون يكذب باستمرار حتى أمام الجمهور، ودعا إلى اعتقال الرئيس بشكل عاجل.
ومن ناحية أخرى، وصف عدد من النواب البرلمانيين التابعين للحزب الديمقراطي، الرئيس يون بأنه "مجنون"، ودعوا إلى عزله واعتقاله على الفور.
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