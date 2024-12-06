انتخاب كوان صونغ دونغ زعيما جديدا للتكتل البرلماني للحزب الحاكم

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تم انتخاب النائب البرلماني"كوان صونغ دونغ"، النائب للفترة الخامسة، والذي يعتبر من مؤيدي الرئيس "يون صوك يول"، زعيما جديدا لحزب قوة الشعب الحاكم.وأعلن الحزب الحاكم اليوم أن النائب "كوان" حصل على 72 صوتا من أصل 106 أصوات، ليتم انتخابه زعيما جديدا للتكتل البرلماني، متغلبا على النائب "كيم تيه هو"، النائب البرلماني للفترة الرابعة، الذي حصل فقط على 34 صوتا.وفي كلمة ألقاها بعد انتخابه، قال "كوان" إن هناك العديد من الأشخاص في الحزب الحاكم الذين يتمتعون ببصيرة وقدرات ورؤية عظيمة، وأنه سوف يستعير حكمتهم ومقدرتهم.كما أكد على أن كوريا تمر حاليا بفترة خطيرة وقاسية، ولكن إذا توحدت إرادة أعضاء الحزب وتواصلوا مع الجمهور، فسوف يمكن التغلب على الأزمة تدريجيا.وأكد "كوان" أنه سيعمل على إعادة تنظيم الوضع الصعب الذي يعاني منه الحزب بسرعة والاستعدادلاحتمال إجراء انتخابات رئاسية.وفيما يتعلق بموقف الحزب المؤيد لعزل الرئيس يون، حسبما اقترح رئيس الحزب "هان دونغ هون"، قال "كوان" إن موقف الحزب حاليا هو رفض عزل الرئيس، وأضاف أنه سيعقد اجتماعا عاما للنواب لبحث ما إذا كان يجب الحفاظ على موقف الحزب أو تغييره.